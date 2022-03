Philippe Gilbert, "réaliste" et "un peu malade" avant son dernier Milan-Sanremo : "Ne pas se laisser abattre et se remobiliser en l'absence de Caleb Ewan"

Troisième en 2008 puis en 2011, Philippe Gilbert n'a jamais réussi à accrocher Milan-Sanremo à son palmarès au contraire des quatre autres Monuments du sport cycliste (le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie). Que peut espérer le coureur de l'équipe Lotto Soudal de sa 18ème et dernière participation à la Primavera ? Jérôme Helguers, l'envoyé spécial de la RTBF en Italie, lui a posé la question.

"Cette course est très longue, mais il n'y a que trois ou quatre moments-clés dans la course, ce n'est pas comparable à Liège-Bastogne-Liège, le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix par exemple, a précisé Philippe Gilbert. Là, on peut mettre en place des stratégies totalement différentes d'une année à l'autre en fonction du vent, de la forme du moment... Ici, il y a peu d'options. Si la descente du Turchino est mouillée, on peut essayer de force les choses en faisant la descente à fond pour créer des cassures, j'ai déjà vu une centaine de coureurs s'y faire éliminer. C'est possible ! Mais si ça n'a pas réussi là, il faut attendre une soixantaine de kilomètres pour réessayer quelque chose sur le Capo Berta. Mais ce n'est pas simple ! Et ensuite, c'est la Cipressa et le Poggio. Ce n'est pas simple de faire la différence. Moi, je suis réaliste, je ne marche pas comme je devrais marcher. J'ai eu un Paris-Nice très difficile, pas comme je l'espérais. Ma forme ne s'est jamais améliorée. J'ai eu une semaine avec beaucoup de fatigue, comme tout le monde, et je suis un peu malade, mais ce n'est pas trop grave. Je m'en sors plutôt pas mal ! Je suis content d'être au départ, et on verra ce que ça va donner. Je vais faire le maximum, mais si mes jambes disent "stop" dans la Cipressa, c'est comme ça. C'est le sport, ça ne peut pas toujours réussir. Mais j'espère être avec les meilleurs, devant, dans la descente du Poggio !"

L'équipe Lotto Soudal ne prendra le départ qu'avec six coureurs samedi : le leader de la formation belge, le sprinteur australien Caleb Ewan, a été contraint de déclarer forfait en raison d'une grippe intestinale.

"On vit une période d'épidémie dans le peloton en ce moment, mais on ne parle plus du Covid, il n'existe presque plus dans la bouche des gens... et heureusement !, a souri le coureur de 39 ans. Mais il y a d'autres maladies qui émergent, et les coureurs en sont victimes. Nous avons tous été affaiblis par le port du masque pendant de longs mois, l'excès d'usage de gel hydroalcoolique... Je pense que notre immunité est extrêmement basse en général. Et nous sommes tous assez maigres et assez faibles, surtout en fin de course. Nous roulons assez groupés, on respire le même air, et dès qu'il y a un virus dans le peloton, il se transmet rapidement. Et ça fait des dégâts ! C'est comme ça, il faut juste espérer que ça n'arrive pas au mauvais moment. Ce qui arrive à Caleb, c'est malheureux, il avait misé beaucoup sur cette course. Devoir déclarer forfait la veille, c'est triste pour lui. C'est toute "son" équipe qui était là, des directeurs sportifs aux mécanos en passant par les coureurs, il n'y avait presque que moi comme "pièce rapportée" à ce groupe. C'est donc tout son groupe qui se retrouve sans son leader, c'est compliqué pour eux. J'ai essayé de remobiliser tout le monde, il ne faut pas faire la même erreur qu'au Tour de France, où après son départ, il n'y avait plus rien. Il faut apprendre des erreurs du passé et ne pas se laisser abattre. Samedi, c'est une des plus belles courses du calendrier, et même si on part à six, il faut se donner les moyens d'y arriver. Il faut se montrer réalistes, ce sera compliqué, mais il sera hors de question de partir démotivés."