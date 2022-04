Philippe Gilbert : "La Redoute restera dure, même avec le soutien des supporters"

Cette année, la fin du parcours est amputée de la Côte des Forges, située d’ordinaire entre la Redoute et la Roche-aux-Faucons, dans le final. Pour Gilbert, fort de ses 16 participations, cette modification peut changer la fin de la course. "Ce sera une course plus ouverte. Valverde revient en forme. Il devra assurer son rôle avec son équipe. Sur Liège, d’ordinaire, on connaît plus ou moins le vainqueur une semaine avant avec le calendrier classique. Mais avec le changement de calendrier et les maladies, c’est difficile de prévoir ce qui va se passer."

Toujours est-il que son équipe devra anticiper, selon lui. "Ce serait mentir de dire qu’on va attendre la finale et ne pas attaquer. C’est un final propice au peloton avec une course cadenassée sur des grand-routes, mais au sein de l’équipe, il faudra tenter quelque chose avant, et je pense que des coureurs d’autres équipes voudront aussi attaquer. Sans oublier que le vent pourrait aussi jouer un rôle. Pour le moment, il change toutes les trois heures. Il faudra attendre demain soir pour être sûr de la manière avec laquelle cela va tourner."