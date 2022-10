Philippe Gilbert, l'homme aux 80 victoires

Philippe Gilbert disputait sa dernière course professionnelle sur le sol belge ce mardi à l’occasion de la 35e édition de Binche-Chimay-Binche. Une course au terme de laquelle l’ancien champion du monde s’est classé sixième après avoir joué un grand rôle dans le final.

Dans le cyclisme, il y a cinq monuments, les cinq classiques les plus prestigieuses. Seuls trois coureurs - Rick Van Looy, Eddy Merckx et Roger De Vlaeminck – ont remporté les cinq. Philippe Gilbert en a quatre à son palmarès : le Tour de Lombardie, Liège-Bastogne-Liège, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Quatre monuments sur cinq. Le dernier à l’avoir fait c’était Sean Kelly il y a plus de 30 ans.

80 victoires au total pour Philippe Gilbert, dont le titre de champion de monde en 2012… Et pour durer 20 ans au plus haut niveau, il n’y a pas de secret : l’Ardennais a une hygiène de vie irréprochable, rarement d’excès. Il passe plus de 1000 heures sur le vélo chaque année !

Phil' est de nature discrète, son péché mignon : le poulet rôti. Il a trois enfants et il aime la chasse. L’Ardennais de Remouchamps habite depuis des années Monaco, et il compte bien y rester puisqu’il est aussi commerçant : Philippe Gilbert tient une boutique de vélo à Monaco – haut de gamme évidemment…

