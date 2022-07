Philippe Gilbert : "Je n'aurais jamais cru pouvoir fêter mes 40 ans sur le vélo et sur le Tour de France"

Comment l'ancien champion du monde a-t-il vécu cette journée particulière ? "C'était une journée stressante en vélo, ça roulait très vite et très contact à nouveau. J'ai vu deux ou trois pancartes me souhaitant un bon anniversaire mais c'était tellement stressant qu'on regardait plus devant nous qu'aux abords de la route parce qu'il ne fallait pas faire d'erreur. Et on était un peu au millimètre aujourd'hui."



Il est également revenu sur la victoire de Wout Van Aert qui s'est offert la 4e étape au terme d'un incroyable numéro : "Au pied du Cap Blanc Nez, j'étais bloqué à droite. Quand il y a eu un peu de vent de côté, j'étais un peu renfermé mais j'ai vu ça de loin. C'était impressionnant à voir. Ils ont passé vraiment vite le pied de la montée. Il a vraiment fait un numéro parce que résister ... Dans mon groupe on était pratiquement à 90 km/h dans le faux plat descendant, ce qui veut dire qu'il a roulé, tout seul, au moins à la même vitesse que nous. C'est assez impressionnant."



40 ans ... ce cap représente-t-il quelque chose pour Philippe Gilbert ? "C'est quand même particulier 40 ans. C'est plus ou moins la moitié d'une vie en moyenne. Je n'aurais jamais cru il y a dix ans pouvoir fêter ça sur le vélo et sur le Tour de France. Donc c'est encore plus particulier pour moi."



À la question de savoir si on peut espérer pouvoir bénéficier de son expérience au niveau du cyclisme dans le futur, Philippe Gilbert répond : "Je pense que je serai toujours plus ou moins lié au cyclisme parce que c'est ce que j'aime. Si je n'avais pas cette passion pour le cyclisme, je ne serais pas toujours là, professionnel, à 40 ans à faire le Tour de France. J'ai une grande passion pour ce sport et c'est sûr que j'aurai envie d'être toujours lié à ce sport."