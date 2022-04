Philippe Gilbert : "J’étais préparé à vivre une émotion particulière aujourd’hui mais le niveau était encore plus élevé que ce que je m’attendais à vivre"

Philippe Gilbert était au départ de son dernier Liège-Bastogne-Liège. La Doyenne, le Liégeois la connaît comme sa poche et a profité de ses 257 kilomètres pour un ultime passage devant ses supporters, présents en masse sur les bords de la route.

Après la course, au moment de venir saluer ses fans, l’émotion était évidemment présente, comme on a pu l’entendre au micro de François Zaleski : "L’émotion était au zénith aujourd’hui. C’était vraiment une belle journée même si le résultat n’est pas là. J’ai vécu de grands moments ici à Liège-Bastogne-Liège lors de ma victoire et des autres résultats. Mais aujourd’hui c’était autre chose parce que je savais que physiquement je n’avais pas les jambes pour faire le meilleur résultat possible. Par contre j’ai pu profiter de ce public. Et cette ascension de la Redoute c’était magique".

Le moment fort de la journée a forcément été l’ascension de la Redoute, si près de chez lui, où la foule n’a cessé de l’acclamer et les "Phil" écrits à même la route étaient si nombreux qu’ils laissaient à peine apparaître le bitume : "C’était dur de monter la Redoute mais j’ai été poussé par le public. Je ne m’attendais pas à ça. J’étais préparé à vivre une émotion particulière aujourd’hui mais le niveau était encore plus élevé que ce que je m’attendais à vivre. C’était beau et merci à tout le monde. Merci pour toutes ces années de soutien et de passion commune et j’ai envie de dire vive le sport. Surtout quand je vois le résultat aujourd’hui avec un podium 100% belge. C’est juste magnifique".

Trois Belges sur le podium pour son ultime Doyenne, un beau clin d’œil pour le champion. Mais surtout, une victoire de Remco Evenepoel, très apprécié par le Liégeois : "On avait fait une interview croisée il y a quelque temps. On s’est encore écrit hier et aujourd’hui on a parlé en course. Honnêtement, je le voyais bien. Je pensais que van Aert aurait quand même eu plus de chance. Il est quand même troisième mais Remco a fait une course fantastique. Rien à dire".

Si Liège-Bastogne-Liège est maintenant définitivement derrière Philippe Gilbert, sa saison n’est toutefois pas finie et la date à laquelle il raccrochera le vélo au clou n’est pas encore connue : "La prochaine course ce sera les quatre jours de Dunkerque, donc pas très loin d’ici et après on va voir. Je n’ai pas un calendrier vraiment défini pour la deuxième partie de saison et puis ça change avec les maladies et blessures de chacun. On essaye de s’adapter donc pour le moment il n’y a rien de défini pour la deuxième partie de saison".

Enfin, Philippe Gilbert avait un ultime message pour ceux qui se sont massés au bord des routes pour le saluer : "Vive le sport et merci à tous !"