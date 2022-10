Philippe Gilbert, guide d'une génération : "J’ai rempli la plus importante des missions en amenant des jeunes dans notre sport"

Philippe Gilbert s’apprête à raccrocher son vélo. Après avoir disputé la dernière course cycliste de sa carrière à Paris-Tours, "Phil" va faire ses adieux au cyclisme samedi, lors d’un critérium, "Phil & Friends", à Valkenburg, où il avait été champion du monde en 2012. À la veille de son critérium d’adieu, le coureur de 40 ans a accordé un entretien exclusif à Laurent Bruwier et à la RTBF.

Avec son titre de champion du monde et ses succès dans quatre des cinq Monuments, Philippe Gilbert est rapidement devenu un guide pour une génération. Le coureur n’a d’ailleurs jamais caché son désir de transmission. "Ça a toujours été un but", a d’emblée expliqué Gilbert. Moi-même, j’ai rêvé d’anciens champions. J’ai suivi la génération Bartoli, Bettini, Burghardt, Rebellin, Vinokourov. Tous ces coureurs-là me faisaient rêver. J’espérais avoir la même influence sur les jeunes. Et là, je m’en suis rendu compte ces derniers jours parce que j’ai eu beaucoup de témoignages de la part de jeunes coureurs qui m’ont dit qu’ils s’étaient mis au vélo grâce à moi, grâce à mes performances. Donc ça me touche vraiment et ça me fait chaud au cœur parce que finalement, j’ai rempli la plus importante des missions en amenant des jeunes dans notre beau sport".