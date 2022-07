Philippe Gilbert fête ses 40 ans sur le Tour : "sans les oreillettes, sa carrière aurait été encore plus grande"

"Le nom de Philippe me rappelle des bons souvenirs et aussi que le temps passe très vite. Je me souviens de Philippe Gilbert très jeune à la côte Picarde. Il n’avait pas 20 ans. J’avais été le voir parce qu’un copain journaliste m’avait parlé de lui. Ça a été le début d’une belle histoire", se remémore Marc Madiot, son premier directeur sportif chez les pros."Pour son premier tour en 2005, il était sans complexe. C’est quelqu’un qui a toujours eu un grand pouvoir d’observation. Vous avez juste à surveiller son regard, il est toujours en mouvement et en analyse. Je ne suis pas surpris de tout ce qui s’est passé après."



"Il a toujours eu cette volonté de s’affirmer et de faire sa place", reprend-il. "On voyait bien qu’il avait quelque chose de différent chez lui. Il a fait une immense carrière mais elle aurait été encore plus grande s’il n’y avait pas eu les oreillettes. Je pense que c’est un des coureurs les plus intelligents du peloton. Il a cette capacité à deviner à ce qui se passait dans son dos. Il a les yeux dans le dos".