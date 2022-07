Philippe Gilbert fête ses 40 ans sur le Tour de France : entre maillot jaune, colère d’Armstrong, chutes et cyclotouriste secouru

Durant ses années au sein de la formation BMC, Philippe vient deux fois sur le Tour (2012 et 2013) mais il ne parvient pas à décrocher une étape. Son passage chez Quick-Step coïncide avec son retour sur la Grande Boucle. En 2018, il décroche une 3ème place sur la 3ème étape (un chrono par équipes). Il est à nouveau 3ème dans le final en bosse de Quimper, lors de la 5ème étape. Et il se classe aussi 4ème dans la 9ème étape des pavés qui arrive à Roubaix.

Philippe Gilbert tient la forme et on sent qu’il tourne autour de la victoire sur cette édition 2018. Dans les Pyrénées, il part à l’attaque dans la longue 16ème étape de 218 km entre Carcassonne et Bagnères-de-Luchon. Alors qu’il est seul en tête de la course, à 60 km de l’arrivée, Gilbert négocie mal un virage de la raide et sinueuse descente du Col de Portet-d’Aspet. Non loin de la stèle dédiée à Fabio Casartelli, son vélo tape le muret de sécurité et le coureur bascule en soleil par-dessus le parapet, dans le ravin. Coup de froid glacial sur les routes du Tour… Après de longues secondes de stress et d’inquiétude, Philippe réapparaît et rassure tout le monde avec un pouce levé vers la caméra. Il repart, le genou en sang.

Aux prix d’un courage incroyable, il grimpe les deux cols suivants et termine les 60 derniers kilomètres malgré un genou complètement explosé et en sang. Il participe même à la cérémonie protocolaire pour recevoir le prix de combatif du jour. Gilbert file ensuite à l’hôpital mais il connaît la sanction et sait que son Tour de France est terminé. Confirmation quelques heures plus tard, le verdict est assez lourd : fracture de la rotule gauche.