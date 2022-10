Philippe Gilbert et son amour impossible avec la Primavera : trois fois où le Belge a bien failli gagner Milan Sanremo

S’il était arrivé déjà bien fringant à Milan en 2007, Gilbert s’y présente cette fois avec quelques victoires dans les valises. Des performances qui confirment un statut et braquent donc de nombreux regards sur le jeune Belge. Après avoir dynamité la course dans le Poggio, le coureur vire une nouvelle fois en tête à la célèbre cabine téléphonique rouge. Dans la sinueuse descente vers Sanremo, un groupe d’une quinzaine de coureurs s’extirpe. Capable de régler un petit comité au sprint, le Remoucastrien semble se créer une chance en or. Quand Landaluze attaque dans les dernières rues de la course, personne ne bronche. Personne sauf Fabian Cancellara. Le Suisse contre directement et étale sa puissance pour creuser mètre après mètre. Les poursuivants jouent battus et Philippe Gilbert devra se contenter de son premier podium en prenant la 3e position.