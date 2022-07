Philippe Gilbert disputera sa dernière course le 15 octobre

Toutes les bonnes choses ont une fin. Philippe Gilbert l’avait annoncé, 2022 serait la dernière année de sa carrière de cycliste professionnel. Ce sera le 15 octobre 2022 sur "son" Cauberg.

Ce week-end-là sera le week-end de Philippe, à l’endroit de Philippe puisque très significatif dans sa carrière, il y a remporté quatre fois l’Amstel Gold et est devenu champion du monde il y a dix ans. Les alentours de Cauberg à Valkenburg accueilleront des cyclistes pour une randonnée sur et autour du parcours des Mondiaux 2012. La star du jour y présentera aussi son livre et puis recevra une pluie d’hommages de tous ceux qui l’ont accompagné au fil de sa carrière.

Philippe Gilbert c’est 20 ans de carrière avec un total de 80 victoires professionnelles, dont 4 monuments (Paris-Roubaix, Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège et deux fois le Tour de Lombardie), le championnat du monde sur route, des étapes dans les trois grands tours, Paris-Tours, la Clásica San Sebastián, la Flèche Wallonne, la Flèche Brabançonne et 4 fois l’Amstel. Mais Phil' c’est aussi de l’intelligence, de la chaleur, de la volonté, de la bienveillance. Celui qui a fêté ses quarante ans sur le Tour de France fait partie des joueurs qui ont marqué leur époque. Cette époque se finira en octobre pour laisser place à une autre.