Philippe Gilbert boucle son dernier Tour de France : "Le Tour devient de plus en plus dur"

On le sait depuis longtemps, Philippe Gilbert mettra un terme à sa carrière à la fin de cette saison. Le Remoucastrien a même annoncé cette semaine le lieu et la date de sa dernière course, à Valkenburg le 15 octobre prochain. Entre-temps, le coureur de l’équipe Lotto Soudal effectue ses derniers tours de roue sur le Tour de France, une épreuve qu’il aura affronté à 12 reprises (4 abandons).

"Le Tour de France c’est un évènement hors du commun, le plus grand évènement sportif", explique-t-il au micro de la RTBF avant le départ de la 21e étape.

"On peut le comparer à des Jeux Olympiques ou une Coupe du monde. Sauf que c’est chaque année. On voit que c’est un succès grandissant. Il y a de plus en plus de monde et ça devient de plus en plus compliqué de prester. Il y a tellement d’importance qui est attribuée ne serait-ce qu’à une 10e place d’étape. Chaque place est dure à gagner. Ça devient vraiment un challenge."

Cette édition 2022 n’a d’ailleurs pas été un franc succès pour l’équipe Lotto Soudal jusqu’ici. "L’équipe était à 100% autour de Caleb Ewan. A partir du moment où il n’a pas trouvé la voie du succès, on peut parler d’un Tour mitigé. On pourra trouver 1000 raisons mais c’est comme ça", a réagi Gilbert, 40 ans.