Philippe Gilbert avant son 5e Paris-Roubaix : "Ça peut convenir à un coureur plus âgé"

Paris-Roubaix n’était pas dans les programmes de Philippe Gilbert. Pourtant, l’expérimenté coureur de Lotto Soudal sera bel et bien au départ de l’Enfer du Nord dimanche.

S’il n’avait pas paru particulièrement confiant en ses chances de bien figurer sur les autres courses du printemps disputées jusqu’à présent, Gilbert s’est montré cette fois-ci plus optimiste à l’interview.

"J’ai été pas mal embêté avec ces petites maladies. Le beau temps est arrivé et j’avais envie de faire une petite adaptation au programme. Je suis heureux d’être présent et je pense que c’est une bonne idée. C’est une course qui me convient quand même. En tout cas, je suis motivé", a-t-il déclaré au micro de Jérôme Helguers.

Le Liégeois estime que ses qualités conviennent davantage à cette course qu’à une épreuve plus 'explosive'. "Pour cette course, il faut de la résistance. On est amenés à rouler à une intensité haute. Rarement extrême mais toujours haute. C’est comme un rouleau compresseur. Ça peut convenir à un coureur plus âgé, qui a un peu plus la caisse comme on dit", a encore commenté Gilbert.