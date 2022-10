Philippe Gilbert avant ses adieux à Paris-Tours : "Je me sens prêt à arrêter, mais je veux jouer un rôle dans le final !"

Paris-Tours, c'est une course de fin de saison qui a souri à deux reprises à Philippe Gilbert. La dernière de ses dix participations remonte à 2018, il s'était alors classé huitième.

"Paris-Tours, c'était une course différente au début de ma carrière, et j'ai toujours été très motivé à l'idée de rouler ici, a détaillé le Remoucastrien. En 2008, c'était la première grande victoire de ma carrière. J'avais déjà gagné deux fois le Volk, mais à l'époque, Paris-Tours était une course plus importante que le Circuit Het Volk, l'épreuve faisait partie de la Coupe du Monde. C'était aussi ma dernière victoire à la Française des Jeux, une victoire en France, c'était très symbolique. Et c'était un rêve de clôturer mes six ans à la FDJ de cette manière. La saison suivante, en 2009, j'ai à nouveau gagné cette course."

"Paris-Tours aujourd'hui, c'est une course idéale pour se montrer offensif, a enchaîné le coureur de l'équipe Lotto Soudal. On a fait la reconnaissance aujourd'hui, et dans les soixante derniers kilomètres, il y a plein d'opportunités pour passer à l'attaque et éviter un sprint massif. Je pense qu'on vivra une course mouvementée. Je ne m'attends pas à recevoir de cadeaux de la part des autres coureurs sur ma dernière course, et je ne compte pas en faire non plus. J'espère que la course se déroulera normalement ! Ces trois dernières années, je n'étais pas à mon meilleur niveau. Le Covid-19, les conséquences pour mon genou de ma seconde chute... Mais je termine ma carrière à un bon niveau, je suis monté en puissance ces dernières semaines. J'ai encore beaucoup aidé Arnaud De Lie sur Paris-Bourges, et j'espère jouer un rôle dimanche. Je ne veux pas me contenter d'une course anonyme, je veux me montrer dans le final avec les meilleurs et viser un bon résultat, comme à Binche-Chimay-Binche."

"Le feeling après la course sera différent, parce que je sais qu'il n'y aura pas de course la semaine suivante, s'est ensuite avancé le futur retraité. Mais ce n'est pas la première fois que je termine ma saison à Paris-Tours, je ne sais donc pas si ce sera différent ou non des autres années. Ensuite, j'aurai encore une semaine très chargée pour préparer ma fête d'adieu et cette course "non officielle" à Valkenburg, le 15 octobre."

Et ensuite, ce sera - enfin - l'heure de se poser... et de profiter de la vie.

"A Paris-Bourges, j'ai reçu mon poids en vin ! Les bouteilles sont dans le camion de l'équipe, je me réjouis de voir ce qu'il en restera quand je les récupérerai dans quelques semaines, j'espère qu'ils ne vont pas toutes les descendre !"