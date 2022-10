Philippe Gilbert avant sa dernière course à Paris-Tours : "Je me sens prêt, c'est un passage et non une fin"

Sur le vélo, Philippe Gilbert n’a plus rien à prouver mais il a travaillé pour quitter le cyclisme la tête haute. Sa forme est là, en témoignent ses deux TOP 10 sur ses cinq dernières courses. "Ce Paris-Tours permet d’être offensif et j’espère être là. Le vent annoncé laisse présager la présence de bordures et de cassures. J’espère être dans le premier groupe et entamer le final devant. Tout le monde sait que j’aime attaquer et je passerai à l’attaque dès que ce sera possible", promet Philippe.

"Mon choix était de disputer une saison entière. En arrivant en octobre, je pouvais soit arrêter en Lombardie ou ici à Paris-Tours. Le Tour de Lombardie est devenu une course trop difficile pour moi, avec trop de dénivelé. Le choix s’est donc porté sur Paris-Tours et cette course me tient aussi à cœur parce qu’en 2008, j’ai gagné ici ma première grande victoire. Ça reste de bons souvenirs et je suis heureux d’arrêter ici".