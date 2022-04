Philippe Gilbert avant sa dernière Amstel Gold Race : "J’ai beau essayer d’expliquer le parcours, personne ne me comprend"

À quelques jours de la dernière Amstel Gold Race de sa carrière, Philippe Gilbert a confié à la RTBF ce qui faisait la particularité de cette course où il a tant brillé. Des souvenirs d’entraînements, un paradis pour les cyclistes et un parcours compliqué… qu’il a souvent tenté d’expliquer !

Pour préfacer l’Amstel Gold Race et pour participer à notre PODCAST "On connait nos Classiques", Philippe Gilbert a accepté de glisser quelques confidences à propos de la classique néerlandaise. Pas de meilleur guide possible puisque Phil s’y est imposé quatre fois (voire cinq, si on ajoute les Mondiaux de 2012 qui se déroulaient à Valkenburg).

"C’est certain, c’est une des courses qui va me manquer", explique le quadruple vainqueur. "Elle est particulière et me convient très bien. Elle demande une belle connaissance et expérience du parcours et ça, je l’ai parce que je me suis toujours beaucoup entraîné dans le Limbourg néerlandais. Quand j’habitais en Belgique, j’adorais aller m’entraîner là-bas car c’est vraiment le paradis des cyclistes. Pour toutes ces raisons, cette course me manquera".