Philippe Gilbert avant l'Amstel : "Je n'ai pris aucun plaisir depuis le début de la saison, mais ma forme revient"

L’émotion sera grande pour Phil sur ces routes néerlandaises qu’il connaît tant et qu’il maîtrise tant. "Si je dois trancher entre Amstel et Liège comme course de cœur ? C’est difficile… Mes chances de résultat sont plus élevées à l’Amstel Gold Race qu’à Liège-Bastogne-Liège. Depuis que j’ai choisi de miser un peu plus sur les Flandriennes, je me suis musclé et je suis moins léger. Du coup, avec ce changement physique, le final de Liège est devenu plus compliqué pour moi. Chaque kilo compte sur une course avec 4.200 de D + sur Liège. L’Amstel est une course où il faut y aller plus en force, c’est plus technique aussi, avec une grande importance pour le placement. Malgré les changements de parcours, j’ai réussi à gagner plusieurs fois. C’est la preuve que c’est une course et une région qui me conviennent très bien. Mais je pense que si la ligne d’arrivée avait été maintenue au sommet du Cauberg, j’en aurais gagnées beaucoup plus. Mais c’est comme ça, on s’adapte ! Depuis le début de l’année, j’ai déjà vécu pas mal de 'dernière fois'. Chaque course est la 'dernière fois' pour moi. À Maastricht, il y a pas mal de monde sur la place où le départ est donné. Il y aura plus de proximité avec le public là-bas, parce qu’au départ de Liège-Bastogne-Liège, il n’y a jamais personne au départ car la ville est bloquée et inaccessible ce jour-là".