Philippe Gilbert : "Arnaud De Lie peut gagner des courses de 200 km... c'est peut-être un peu tôt pour des grandes classiques"

"Je crois qu’il peut déjà gagner des courses de 200 kilomètres, comme l’Omloop, La Panne et Waregem. Pour des grandes classiques, c’est peut-être encore un peu trop tôt. Il est assez lourd et musclé, mais il grimpe bien. Il pourra certainement prendre part à l’Amstel Gold Race dans quelques années. Paris-Roubaix ? C’est une certitude. Liège-Bastogne-Liège, c’est un peu trop lourd à mon avis", a aussi indiqué le champion du monde 2012 et champion de Belgique en 2011 et 2016.

Une très belle carrière tend clairement les bras à Arnaud De Lie, 20 ans à peine.