Philippe Gilbert après sa victoire aux 4 jours de Dunkerque : "Je voulais finir ma carrière au plus haut niveau en gagnant des courses"

Philippe Gilbert a remporté le classement final des 4 jours de Dunkerque. Le coureur Belge n’a pas pris part au sprint final de la dernière étape, il a préféré tenir à la culotte Naessen et Sterwart, les deux coureurs qui pouvaient encore le dépasser au général.

Gerben Thijssen a remporté, au sprint, la dernière étape des 4 jours de Dunkerque. Au-delà du résultat, la victoire finale est revenue à Philippe Gilbert qui était heureux à l’arrivée. Le coureur Lotto s'est focalisé sur ses adversaires plutôt que sur une nouvelle victoire d'étape.

"Je suis resté autour de Stewart et Naessen et je ne me suis pas vraiment occupé du sprint. Je ne voulais pas être devant eux et être piégé. Je préfère être derrière et les surveiller", a déclaré Gilbert à l’interview.

Après deux ans sans victoire et après avoir pas mal galéré avec les blessures, Philippe remporte un 80e victoire professionnelle alors qu’il arrêtera en fin de saison.

"Ça fait plaisir, car ça fait deux ans que je galère, avec le covid et ma fracture au genou. J’ai eu des moments difficiles et je voulais finir ma carrière au plus au niveau en gagnant des courses. J’ai toujours travaillé et je n’ai pas arrêté. Je suis content que ça paye, car j’ai vécu des classiques un peu difficiles. Sur les courses plus courtes, je retrouve des bonnes sensations et je suis content."

Dans quelques semaines, c’est le Tour de France. Un Tour où il pourrait être présent : "Pour le Tour, il n’y a rien de décidé, on verra plus tard", a conclu Philippe Gilbert.