Philippe Gilbert après sa dernière étape dans les Alpes : "Merci au public de m’avoir aidé à franchir ces cols mythiques qui font peur"

Lentement mais sûrement, la fin de carrière de Philippe Gilbert approche. Présent pour la dernière fois de sa carrière sur le Tour de France, le Liégeois a posté une vidéo sur sa chaîne Youtube pour remercier le public présent dans les Alpes, un public qu’il ne verra plus jamais comme coureur.

Dans une vidéo pleine d’émotions, le coureur de 40 ans s’est adressé directement au public qui l’a encouragé toutes ces années dans les étapes alpestres : "Je viens de traverser les Alpes pour la dernière fois en tant que cycliste professionnel et j’ai vécu des choses que je ne m’attendais pas à vivre : des haies d’honneur, des encouragements, des messages, des petits mots, des poussées, des drapeaux, il y a vraiment tout eu. J’ai beaucoup d’émotions qui remontent en en reparlant. C’était vraiment magnifique et je tenais vraiment à remercier tout le public. Vingt ans comme cycliste professionnel, énormément de passages ici dans les Alpes, beaucoup de souffrance mais vous m’avez toujours aidé car j’ai toujours eu un support inconditionnel du public et cela m’a toujours aidé à monter ces fameux cols historiques, mythiques mais qui font peur aussi, surtout quand on n’est pas grimpeur. J’ai réussi à les franchir plus facilement grâce à vous donc merci pour tout et je vous donne rendez-vous demain matin (ndlr : ce vendredi matin) à Bourg-d’Oisans (ndlr : ville de départ) pour quitter les Alpes et partir vers des endroits un petit peu plus faciles et abordables. Merci encore et à bientôt."