Philippe Gilbert, ancien champion de vélo, soutient l’opération Viva for Life : "on n’est pas tous nés sous la même étoile"

Philippe Gilbert est en vidéo call avec Ophélie pour parler de la cause de Viva for Life.

Philippe a récemment pris sa retraite, après son titre de champion du monde et ses succès dans quatre des cinq Monuments, ce qui lui permet de profiter de sa famille. Il se rend compte de la chance qu’il a de vivre dans ces conditions alors que d’autres vivent des situations difficiles : "on n’est pas tous nés sous la même étoile et c’est quelque chose qu’on ne contrôle pas." L’éducation, les soins, tout ça demande de l’argent et malheureusement toutes les familles ne peuvent pas se permettre de tout offrir à leurs enfants.

Ophélie continue "on n’a pas de baguette magique" ce qui est difficile face aux témoignages d’enfants qui n’ont pas de vêtements chauds, pas à manger, rien dans la boîte à tartines, des enfants qui n’ont pas accès aux loisirs, qui n’ont pas d’espace chez eux pour faire leurs devoirs.