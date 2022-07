Philippe Gilbert a une stratégie pour lutter contre la chaleur : "M'échapper pour boire plus facilement !"

La chaleur sera au rendez-vous des étapes alpestres lors des trois prochains jours. La glace et les bidons seront de sortie, mais sera-ce suffisant pour garder les coureurs au frais ? Philippe Gilbert, habitué aux conditions extrêmes, a une technique bien à lui pour ne pas se retrouver à cours de carburant : être dans l'échappée, pour garder la voiture de l'équipe à proximité !

"Comme pour tout le monde, c'est plus difficile quand il fait chaud, souligne Philippe Gilbert au micro de Jérôme Helguers, l'envoyé spécial de la RTBF sur le Tour de France. Mais c'est plus facile de lutter contre le chaud que contre le froid, surtout après autant d'années passées dans le peloton. J'ai roulé sous 53 degrés au Tour de Californie, sous la neige à Milan-Sanremo, je pense donc que le protocole UCI ne sera pas déclenché ici. Pendant l'étape, on essaie régulièrement d'aller récupérer des glaçons dans la voiture. Mais cela demande beaucoup d'énergie. On essaie aussi de récupérer de l'eau fraîche au bord de la route quand des membres du staff sont présents. Il faut boire beaucoup, deux à trois bidons par heure, mais parfois c'est compliqué de les recevoir. Boire, ce n'est pas un problème, mais le service ne suit pas toujours. Je vais essayer de m'échapper pour boire plus, car la voiture est juste derrière du coup !"