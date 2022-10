Philippe Gilbert a pendu son vélo au clou : "C’était parfait… Je n’aurais pas pu rêver mieux"

Clap de fin pour Philippe Gilbert. Le coureur belge de 40 ans a fait ses adieux au cyclisme ce samedi à Valkenburg, aux Pays-Bas, là où il a été sacré champion du monde en 2012. Pour sa dernière course, rebaptisée "Phil’s Last Ride", Gilbert s’est imposé devant Fabio Jakobsen et le Belge Arnaud De Lie.

"Ils ne m’ont pas fait de cadeau dans la dernière montée !", a confié un Philippe Gilbert lessivé à l’issue de la course. "C’était vraiment très dur. C’est beau de finir de cette manière. Il y avait une ambiance magnifique. Je n’aurais pas pu rêver mieux… C’était parfait. Si on m’avait demandé comment je voulais terminer ma carrière, j’aurais rêvé d’une journée comme ça".