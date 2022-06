Philippe Gilbert a bien profité de la présentation des coureurs : "Beaucoup de gens, un beau soleil, donc vraiment l’ambiance parfaite"

Le Tour de France 2022 s’élance du Danemark ce vendredi avec un contre-la-montre de 13km dans les rues de Copenhague. Une Grande Boucle qui sera la dernière de Philippe Gilbert. Le Belge compte pleinement profiter du moment et est apparu tout sourire au micro de Jérôme Helguers après être passé sur le podium kirs de la présentation des équipes : "C’était vraiment très sympa. Il y avait une belle ambiance, beaucoup de gens, un beau soleil en plus, donc vraiment l’ambiance parfaite. Et puis le fait d’avoir Andreas Kron, coureur local, ça a boosté les applaudissements. C’est évidemment spécial pour lui. Premier Tour de France et partir de chez lui, je suis content pour lui. On voit qu’il profite de chaque moment".

Le Tour de France est toutefois très spécial cette année avec une recrudescence des cas de covid qui inquiète les coureurs : "C’était la crainte de beaucoup. Moi le premier. J’avoue que cette nuit j’étais stressé sachant qu’il y avait les tests PCR officiels de ce matin. Il y avait déjà eu des tests en amont mais on a toujours peur de celui-là parce que c’est celui qui peut nous recaler. On contrôle plein de choses dans notre vie mais pas ça malheureusement. Ça pend au nez de tout le monde. Heureusement on est passé au travers et j’espère que ça va continuer comme ça. Il faut juste croiser les doigts et faire attention".

Au programme des trois étapes danoises, on retrouvera notamment le troisième plus long pont suspendu du monde, le pont du Grand Belt : "C’est un pont quand même particulier. Il est à presque 100m d’altitude (65m), 18km de long, il traverse un bras de mer donc c’est très particulier. Je pense que tout le monde le redoute un peu. Le vent a tourné depuis hier donc ça risque d’être vent de face sur le pont mais ça veut dire qu’avant ce sera vent de côté donc il va se passer des choses avant le pont".

Les coureurs Lotto Soudal sont arrivés avec un nouveau casque à la présentation, un bleu turquoise très flashy qui devrait permettre aux coureurs de se retrouver dans le peloton : "Ça a changé. Mais honnêtement ça va nous aider parce qu’on se confondait souvent avec d’autres équipes qui avaient des maillots rouges également donc ça va nous aider".