Philippe Gilbert a apprécié disputer l’Euro de gravel : "J’avais un trou dans l’agenda et je suis venu"

Jasper Stuyven a été sacré champion d’Europe de gravel ce dimanche à Oud-Heverlee, à l’occasion de la première édition de l’Euro dans cette nouvelle discipline cycliste. Une course à laquelle a participé Philippe Gilbert.

Philippe Gilbert est sorti de sa retraite ce dimanche pour disputer l’Euro de gravel. L’ancien coureur termine 54e à 4'41'' de Jasper Stuyven, nouveau champion d’Europe.

"J’ai vu passé l’annonce du championnat d’Europe à Oud-Heverlee. J’avais un trou dans l’agenda et je l’ai bloqué. Et puis je suis venu", explique Gilbert au micro d’Arman Mottard.

Et Philippe a apprécié sa journée : "C’est sympa, c’est une belle expérience et une belle discipline qui est en évolution. Aux USA, c’est déjà très développé, mais en Europe, ça commence à peine. Mais c’était un bel événement et c’est sympa d’y être. C’est une belle alternative à la route. Ça permet d’aller à des endroits où on ne peut pas accéder en route. Ça roule aussi assez vite et on retrouve des sensations similaires à la route que l’on n’aurait pas pu prendre."

De là à imaginer un retour sur le vélo ? "Oui pourquoi pas, mais je ne veux pas revivre les sacrifices. Je fais ça uniquement pour le plaisir et je n’ai pas d’attente au niveau des résultats."