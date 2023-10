Philippe Geluck donne la recette du gâteau pour les 40 ans du Chat : "Des choses philosophiques et beaucoup de crétineries"

Philippe Geluck était l’invité du 8/9 pour sa 24e bande dessinée du Chat, intitulée Le Chat et les 40 bougies puisque le félin philosophe, fils spirituel de Confucius et Alphonse Allais, fête cette année son 40e anniversaire.

Depuis son dernier album il y a trois ans, Philippe Geluck n’a pas chômé et a multiplié les projets, comme ses statues exposées dans le parc royal de Bruxelles jusqu’en février 2024, et le Musée du Chat et du dessin d’humour dont l’inauguration est prévue pour 2026.

Cette année, pour fêter les 40 ans de son matou, il revient avec un nouvel album avec plus de dessins que dans les autres BD du Chat. "J’ai mis 64 pages au lieu de 48, parce que pour son anniversaire le chat voulait faire un cadeau à ses lecteurs", explique Philippe Geluck.

Il y a des choses qui sont plus philosophiques et poétiques, mais il y a beaucoup de crétineries, je rassure mes lecteurs.

Après 40 ans, les idées lui viennent toujours aussi nombreuses : "ce qui est magique, c’est que j’ai l’impression que ça vient de plus en plus. Et je m’amuse en travaillant. Je me dis : punaise, comment ça se fait que ce truc-là, je ne l’ai pas inventé il y a 35 ans".

En 40 ans, il n’y a bien sûr pas eu que le Chat. S’il reconnaît que le Docteur G et l’émission Lollipop lui manquent, l’heure n’est pas à la nostalgie pour autant et il a encore des milliers d’idées en stock.

"Tout me manque. J’aimerais encore faire Lollipop. On s’est retrouvés avec Malvira dans les coulisses, on nous a demandé une petite impro, et on pleurait de rire. Le caméraman, qui n’était pas né quand il y avait Lollipop, pleurait de rire. C’est magique", raconte Philippe Geluck. "Donc oui, on voudrait tout refaire, je voudrais encore avoir vingt ans et tout recommencer, mais il faut faire avec ce qu’on a. Et en plus, n’oubliez pas que le Docteur G a été radié de l’ordre des médecins."