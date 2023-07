Philippe et Mathilde de Belgique ont fait leur entrée au sénat : étonnant !

Préalablement, un second hémicycle avait été ajouté, entre 1847 et 1849, sur les plans de Tilman-François Suys, afin d’accueillir les Sénateurs. Depuis, les locaux affectés à ceux-ci n’ont cessé de se voir ornés d’œuvres d’art : statues, tableaux, sculptures, horloges, tapisseries, vases, mobilier… Certaines œuvres y sont mises en dépôt par des musées. La collection constitue une véritable histoire de la Belgique, une collection appartenant, de fait, à l’État, donc, au citoyen Belge.

La commission Art au Sénat a été créée en 2005. Son but est " de permettre au Sénat de gérer son patrimoine artistique en toute connaissance de cause. La commission a un mandat consultatif relatif à la gestion du patrimoine artistique, la conservation du patrimoine, l’embellissement des locaux du Sénat, la mise en valeur du patrimoine existant et la gestion dynamique du patrimoine ", signifiant par-là l’organisation d’exposition et une politique d’acquisition et de prêts d’œuvres d’art.