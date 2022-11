Philippe Duthilleul, graver les errances de l’esprit

Le centre culturel Marius Staquet de Mouscron accueille à partir du 18 novembre, l’exposition de l’artiste français Philippe Duthilleul. Né à Lille en 1950, c’est dans cette périphérie frontalière qu’il a enseigné aux Beaux-Arts et effectué la majorité de sa carrière artistique. De formation classique, il réalisera quelques œuvres figuratives, mais c’est l’abstrait qui l’inspire. Ses gravures laissent transparaître l’inspiration de ses aînés Marc Tobey, Frank Kline ou encore Pierre Soulages. Mais l’artiste dont il se sent particulièrement proche c’est l’auteur et dessinateur Henri Michaux. Les encres, les poèmes et la personnalité discrète de l'artiste belge l'enthousiasme.

La surface du papier ou du métal est toujours un champ incertain de traces, de scarifications, de plaies, de cicatrices, de déchirures, de lésions, de morsures. Ulcère graphique, nuée de croûtes, amas de stries. Parfois les traits s’étagent. Des masses sombres se détachent. Des lignes se dessinent, des taches se creusent, des noirs enfument. Puis l’espace s’installe.



À travers multiples techniques, le plasticien tente de traduire par le dessin, la gravure et la peinture, ses voyages de l’esprit. Cocktail créatif, concocté avec une dose de hasard et une dose d’organisation laisse souvent apparaître un paysage, des repères du ciel ou de la terre… " On se rend véritablement compte de son existence quand on se réveille d’une insomnie, là dans son lit, on dérive dans la réflexion" explique Philippe Duthilleul. Le monde intérieur de l'artiste partagé sur ses toiles permet à tout à chacun d'y retrouver ses propres questionnements pour un résultat à la fois personnel et universel.

Informations pratiques

Vernissage le 18 novembre à 19h.

Du 19 novembre au 18 décembre 2022.

Centre Marius Staquet

Place Charles de Gaulle 10, 7700 Mouscron