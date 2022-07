Philippe Dehaes sur David Goffin : "Après sa mauvaise passe, David est en train de prendre tout le monde à contre-pied"

Après que David ait traversé une mauvaise passe, une longue période "sans", peu de gens auraient parié sur un retour à l’avant-plan du Belge. Philippe Dehaes l’avoue, lui non plus ne s’attendait pas forcément à cela : "Non, moi pas, mais je pense que personne. On avait tendance à entendre beaucoup de critiques à son égard, sur sa volonté de bien faire les choses, sur sa motivation intrinsèque à vouloir être le meilleur. David est en train de prendre tout le monde à contre-pied. Et c’est très bien d’ailleurs. Notamment par cette victoire contre Tiafoe. Et l’attitude qu’il a eue était absolument phénoménale. On a trop peu l’occasion de voir David comme ça. Il ne faut pas oublier qu’il était numéro sept mondial, c’est un joueur de tennis exceptionnel. Quand il a l’envie, la gnaque il peut être absolument redoutable…"

Qu’est ce qui constituera la clé du match ce mardi ? "Il faut bien servir, encore plus sur gazon et parfois ça peut être son tendon d’Achille. Sur les retours, David est un des meilleurs relanceurs du monde, ça, je ne suis pas trop inquiet. Surtout bien servir et garder son service. Être très audacieux quand les petites opportunités se présenteront, ne pas être trop dans l’enjeu, mais plutôt dans le jeu. Prendre sa chance quand elle se présentera et tout pourrait arriver pour lui."