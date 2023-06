Philippe Dehaes préface le choc entre Djokovic et Alcaraz à Roland-Garros : "Un match très tactique mais aussi mental au vu du contexte"

C’est l’affiche dont tout le monde rêvait après le tirage au sort du tableau masculin à Roland-Garros : une demi-finale entre la légende Novak Djokovic et le jeune prodige Carlos Alcaraz. Les deux favoris ont en tout cas bien tenu leur rang et s’affronteront sur le Philippe Chatrier dès 14h45 ce vendredi.

L’occasion pour notre envoyé spécial, Laurent Bruwier, de discuter avec Philippe Dehaes sur ce match que l’ensemble de la planète tennis attend. Pour notre consultant, il ne s’agit pas spécialement d’une finale avant l’heure même si l’affiche s’annonce explosive. "Tout le monde le dit mais il ne faut pas sous-estimer Alexander Zverev et Casper Ruud. C’est un match particulier pour différentes raisons. D’un côté, Djokovic est en mission et cherche à gagner son 23e tournoi du Grand Chelem, ça peut clairement influencer le match. De l’autre côté, on a la nouvelle génération avec Alcaraz qui vise son premier Roland-Garros".

Quelles seront donc les clés du match ? "Ce sera un match serré. Les observateurs voient Alcaraz s’en sortir et il a clairement le jeu pour le faire. Pour battre Djokovic, il faut être capable de frapper très fort dans la balle, de raccourcir les échanges et d’être bon à la volée. Il est également très bon mentalement. Il a toutes les armes dans son jeu, mais Djokovic n’a pas souvent été battu à Paris. Cela va être un match très tactique mais aussi mental parce que le contexte est important", explique l’ancien coach d’Elise Mertens.

Pour notre consultant, l’expérience du Serbe peut compenser ses éventuelles lacunes face à un Alcaraz impressionnant depuis le début du tournoi. "Il a toutes les armes pour le battre puisque c’est le meilleur relanceur et est très solide du fond. Il essaiera d’enfermer l’Espagnol dans l’échange et de l’asphyxier. C’est une opposition de styles et c’est ce qui rend ce match terriblement intéressant".

Alors qui du numéro un mondial ou de l’homme aux 22 majeurs rejoindra la finale du majeur parisien ? Réponse à partir de 14h45 ce vendredi lors d’une rencontre à suivre en direct sur les médias de la RTBF.