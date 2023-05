Philippe Dehaes : "Il y a notre génération actuelle et de très bons juniors... le tennis belge se porte bien"

A moins que Greet Minnen ne soit repêchée, il y aura quatre représentants belges dans le tableau final de cette édition 2023 de Roland-Garros, deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison. A savoir David Goffin, Elise Mertens, Maryna Zanevska et Ysaline Bonaventure. Les dix joueurs ou joueuses belges engagés en qualifications n’ont pu se qualifier.

"On ne va pas se mentir : à l'école, un 0/10, ce n'est pas bon. Parmi les résultats, il y a des jeunes. Gauthier Onclin et Raphael Collignon ont livré un bon tournoi. Onclin perd au deuxième tour des qualifs pour une première expérience. Collignon perd également 6-4 au troisième set en ayant des occasions contre un gars qui est 130e ou 140e. Première expérience pour Magali Kempen aussi chez les filles. Greet Minnen perd elle au dernier tour. Les qualifs, c'est vraiment compliqué, c'est un tournoi dans le tournoi. Il y a beaucoup de pression, c'est compliqué de s'en sortir. Le bilan n'est pas top, mais il faut continuer de travailler", analyse notre consultant Philippe Dehaes.

Il se veut toutefois optimiste : "On peut être confiant pour l’avenir du tennis belge car on a de très bons juniors. Comme Alexander Blockx, numéro 1 mondial. Il a une bonne chance de gagner ce tournoi. Chez les filles, Sofia Costoulas est dans les trois meilleures. Elle est aussi très bonne. On a, à côté de cela, notre génération actuelle. Ca fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu dix joueurs ou joueuses dans les qualifs de Roland. Et donc 14 Belges au total. C’est une belle statistique, peu de pays peuvent se vanter de présenter autant de joueurs. Pour un petit pays comme le nôtre, c'est une prouesse. Il faut être fier de cela. Le tennis belge se porte très bien."