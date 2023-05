Philippe Dehaes : "Gagner pourrait relancer David Goffin, Elise Mertens notre meilleur atout chez les femmes"

Quatre représentants belges sont qualifiés pour le tableau final de Roland-Garros, deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison. On retrouvera donc, sauf repêchage de Greet Minnen, un homme (David Goffin) et trois femmes (Elise Mertens, Ysaline Bonaventure et Maryna Zanevska).

Notre consultant Philippe Dehaes a analysé ce tirage. "On a un peu de chance : les trois filles ont hérité d’un relativement bon tirage. Elise Mertens va jouer contre une qualifiée, qui revient de blessure. Ysaline Bonaventure affrontera Anna Blinkova. C’est un bon tirage. Elle est 66e à la WTA, ce n’est pas une spécialiste de la terre. Maryna Zanevska a hérité de Yulia Putintseva. Elle est en forme, elle a fait un quart ou une demie à Strasbourg, mais ça reste vraiment jouable. C’est pas mal pour commencer la compétition, ça aurait pu être bien pire. J’espère qu’elles prendront leur chance. Chez les filles, tout est possible. C’est toujours plus ouvert que chez les garçons. Pour Mertens, il faudra voir comment réagira son épaule, dont elle souffre toujours un peu. Elle est notre meilleur atout dans le tableau féminin", précise-t-il.

Et pour David Goffin ? "Il tombe contre Hubert Hurkacz, numéro 13 mondial, qui l’a battu l’année passée. David, il arrive ici en étant un peu dans le dur, il a chuté au classement. Ca fait des années qu’il était dans le top 100. C’est un tour compliqué, un peu comme la situation générale de David. Gagner le match pourrait le relancer pour la suite de sa saison. David a le niveau pour remonter, je ne suis pas inquiet sur ce point. Mais vu sa mission, il va vivre quelques mois difficiles", conclut-il.