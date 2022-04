Philippe de Dieuleveult, l'aventurier abandonné

Philippe de Dieuleveult est né le 4 juillet 1951 à Versailles. La particule dans son nom indique qu’il est issu d’une ancienne famille française, anoblie en 1816. Mais qu’importe ! Pas de privilège pour le cadet d’une fratrie de sept enfants. Sept garçons élevés par une mère obligée de s’imposer et de faire preuve d’autorité en recourant de temps à autres à la ceinture… Philippe de Dieuleveult accomplit son service militaire chez les parachutistes, un avant-goût d’aventure et de liberté. Et d’aventure, il en est encore dans la suite de son existence puisqu’il épouse Diane de Torquat, descendante du corsaire Robert Surcouf qui lui donne trois enfants. Le destin de l’homme est tout tracé. Il se nomme entre autres, épreuves, péripéties, expéditions.

Caméraman, cadreur puis pigiste sur les chaînes de télévisions publiques, FR3 et Antenne 2, il se destine au reportage. En mars 1978, il se classe à la troisième place de l’émission des télévisions francophones, " La course autour du monde " dont le principe est de permettre aux candidats, en échange d’un reportage par semaine, de partir à la découverte du monde, caméra au poing, pendant quatre mois. Le reporter se révèle. En 1979, il est engagé par FR3 pour réaliser une émission sur le Tchad. L’année suivante, juste après la révolution iranienne, il accompagne le vice-président de Médecins sans frontières en Iran dans le cadre d’une mission humanitaire. Sa réputation est faite. En 1981, il anime l’émission d’Antenne 2, " La chasse aux trésors " qui tient en haleine les téléspectateurs des télévisions francophones pendant quatre ans. Chaque semaine, un pays différent, des épreuves diverses et des prises de risques. Diffusée le dimanche soir, l’émission se classe à la première place des audiences. Mais en 1985, alors qu’il entreprend avec une dizaine de compagnons, la descente en rafting du fleuve Zaïre, dans le cadre de l’expédition " Africa-Raft ", Philippe de Dieuleveult disparaît avec 6 de ses camarades dans les chutes d’Inga. Officiellement, selon les autorités françaises, l’animateur de la chasse aux trésors s’est noyé. Mais les circonstances de sa mort restent suspectes. Certains, dont les membres de sa famille ne croient pas à l’accident mais plutôt à un assassinat.

Pour la petite anecdote, Philippe de Dieuleveut a enregistré un disque , " Los Angeles 84 " à l’occasion des jeux olympiques à Los Angeles. Il a aussi rédigé sa biographie, " J’ai du ciel bleu dans mon passeport ". Il devait également participer en tant que reporter au rallye Paris-Dakar 1985/1986. C'est Gérard Holtz qui le remplacera. Et encore pour la petite histoire, c’est en hommage à cet aventurier désormais entré dans la légende que le groupe Gold a écrit et chanté , " Capitaine abandonné ".