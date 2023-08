Philippe Close veut ouvrir un centre de crise pour les personnes toxicomanes à Bruxelles

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, souhaite ouvrir un centre de crise, avec la collaboration du CHU Brugmann, pour accueillir les personnes toxicomanes en vue d’une cure de désintoxication.

Il faut savoir que la situation est tendue à Bruxelles-Midi depuis plusieurs semaines, en raison notamment de la circulation de drogue et de la présence de toxicomanes aux alentours de la gare.

Contacté par nos soins, le maïeur confirme sa volonté de faire bouger les choses. Il appelle le monde politique à regarder la réalité en face : "Il y a un sentiment d’urgence absolue. La police et la justice doivent continuer à lutter durement contre le trafic de drogue mais d’autres réponses sont nécessaires. Comment gère-t-on les personnes qui sont en errance mentale ou physique dans nos rues ? La place de ces personnes ne se trouve pas dans un cachot mais dans une structure de soins. Un projet, avec des équipes mobiles et un centre de soins, est en train d’être réfléchi avec des professionnels de la santé et plusieurs autres acteurs".

Philippe Close a souligné à plusieurs reprises qu’en tant que bourgmestre de Bruxelles-Ville, il n’était pas responsable de la gare de Bruxelles-Midi. Il estime toutefois que la coopération entre tous les niveaux de pouvoir est nécessaire pour faire avancer les choses. Le renforcement de la présence policière dans les rues ne représente pas une mesure suffisante selon lui. "La police peut intervenir pour des raisons d’ordre public. Ils arrêtent les personnes sous influence et les mettent en cellule pendant six heures. Ensuite, elles sont libérées. Il arrive qu’elles soient traduites en justice, mais c’est rare", explique le maïeur.

Philippe Close souhaite dès lors aborder le problème d’une autre manière, en redirigeant les toxicomanes vers un nouveau centre de crise, où ils pourraient suivre une cure de désintoxication et consulter des psychiatres. "Personne ne veut faire la promotion de la drogue. Tout le monde souhaite que les gens ne tombent pas là-dedans, mais force est de constater qu’aujourd’hui, la drogue, elle se répand dans nos sociétés. Ne pas le dire, c’est mentir aux gens et donc si vous interrogez les familles, les gens sont confrontés à ça. On doit trouver des solutions structurelles. C’est pourquoi nous avons interrogé les professionnels à la fois de la sécurité, les policiers, mais aussi les médecins, les psychologues, en leur demandant de nous proposer un plan. J’espère que d’ici fin de l’année nous pourrons mettre concrètement le projet en route".

Le bourgmestre s’engage à défendre ce plan de long terme auprès de la Région et du gouvernement fédéral.