Philippe Close sur les débordements à Bruxelles : "Des crapules venues expressément pour créer des incidents"

Des débordements ont eu lieu ce dimanche sur le Boulevard Lemonnier dans le centre de Bruxelles en marge du match Belgique - Maroc à la Coupe du monde au Qatar.

Quelque 150 jeunes ont mis le feu à des poubelles, cassé du matériel urbain et endommagé des véhicules. Ils ont affronté les forces de l’ordre qui ont eu recours aux autopompes et aux gaz lacrymogènes pour tenter de les disperser. C’est le premier but du Maroc annulé qui a échauffé les esprits.