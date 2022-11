Philippe Close (PS) sur la crise du logement : "Il faut trouver un équilibre pour que Bruxelles continue à être une ville habitée et pas juste une ville de visiteurs"

Après le piétonnier qui avait fait un tollé à l’époque dont se targue aujourd’hui le bourgmestre socialiste, le nouveau plan de circulation du Pentagone, instauré à la fin de l’été, fait depuis quelques mois couler beaucoup d’encre, tout comme dans les autres communes bruxelloises qui adoptent à tour de rôle le plan régional Good Move. Pour cause, de nombreux riverains se plaignent de ne pas avoir été consultés, réclamant dès lors son arrêt immédiat.

"C’est un plan difficile on le sait, mais être en t-shirt un 31 octobre à Bruxelles, ce n’est pas possible non plus", justifie le bourgmestre. Et de poursuivre : "si vous devez prendre votre voiture, pas de problème, vous la prenez. Il y a 12.000 places de parking dans le centre. Mais on vous demande de réfléchir à votre mode de déplacement. On a énormément investi dans les transports en commun à Bruxelles, c’est le premier budget de la Région bruxelloise".

Pour le socialiste, il importe dès lors de rassurer les citoyens, de les écouter et de continuer à avancer dans le plan. "Il faut aussi que nos villes respirent. Si on a plus d’habitants, c’est important de donner plus de respiration et plus d’espaces publics. […] Il n’y a pas plus immobile qu’une voiture. 95% du temps, ça ne bouge pas."