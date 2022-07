Philippe Close (PS) en faveur de la légalisation du cannabis : "Le criminaliser met une partie de notre jeunesse dans les mains de réseaux criminels"

Mais comment dépénaliser le cannabis, voire le légaliser, sans promouvoir en même temps le trafic de drogues ? "En réfléchissant à la distribution", répond Philippe Close, "en déterminant comment on peut se procurer cette drogue". Actuellement, continue-t-il, "criminaliser tout cela fait qu'on met une partie de notre jeunesse dans les mains de réseaux criminels et il y a beaucoup de familles qui y sont confrontées."

Selon Philippe Close, sortir cannabis de l'action policière permettrait aussi à la police de se concentrer sur les gros trafiquants et l'entrée de drogues dures dans le pays, comme l'arrivée massive de cocaïne via le port d'Anvers. "On est prêts à collaborer avec la police d'Anvers", souligne-t-il.

On aborde le problème de la drogue uniquement par la répression, ça ne fonctionne pas

Philippe Close dit aussi vouloir aborder la toxicomanie d'une façon "socio-sanitaire" qui ne serait pas concentrée uniquement sur la répression. "Pourquoi les gens consomment ? Comment on traite cette toxicomanie ? Comment on travaille avec cette jeunesse ?", demande-t-il, "on a ouvert une salle de consommation à moindre risque dans la ville de Bruxelles. On était les deuxièmes après Liège à le faire." Selon lui, il faut avant tout travailler sur la prévention et le suivi en soutenant sérieusement le milieu associatif. "Le phénomène de drogue nous interroge beaucoup plus sur notre rapport à la société. On aborde le problème de la drogue depuis 10 ans uniquement par la répression, jamais par la prévention et le suivi. Ca ne fonctionne pas", explique-t-il.