Philippe Clement ne reviendra pas en Belgique : "Ce sera de toute façon une aventure à l’étranger"

Absent de la planète football, Philippe Clement a connu un été différent depuis des lustres. Sans club depuis la fin de son aventure à l’AS Monaco, l’entraîneur à succès passé par Genk et le Club Bruges a pris le temps de répondre aux questions de nos confrères de la VRT.

Son aventure avec l’AS Monaco est le premier échec de la belle carrière d’entraîneur de Philippe Clement. Le Belge n’est resté qu’un an et demi avant d’être remercié. La faute a de mauvais résultats lors des dernières semaines de la défunte saison. Alors que son équipe se battait pour les places européennes, Monaco a enchaîné cinq défaites en sept matches. Avec pour résultat, un 6e place décevante et surtout non qualificative pour l’Europe.

Depuis ce licenciement, Clement a pris son temps. Il ne s’est pas lancé dans le premier projet venu comme il l’explique à Sporza. L’entraîneur a donc vu commencer la saison sans lui : "Je ne vais pas nier que ce n’est pas une sensation agréable", sourit Clément, qui vit toujours en principauté. "Cela me manque de faire partie d’un début de championnat comme celui-là. Mais c’est seulement maintenant que j’ai le temps de faire d’autres choses. En tant qu’entraîneur de Monaco, je n’ai rien vu de la région depuis un an et demi. Maintenant, on peut faire des voyages en famille."

L’ancien entraîneur de Genk et Bruges est aussi revenu sur cette aventure en France. "Lors de nos derniers matches, les choses ont mal tourné", soupire Clément. "Il y a eu une implosion chez les joueurs qui étaient là depuis un certain temps. Surtout après la défaite contre Lens, où la deuxième place était en jeu, beaucoup de gars ont craqué. Ils n’arrivaient plus à se redresser."

Mais Philippe Clement veut surtout retenir le positif : "Beaucoup de gens m’ont dit après coup qu’un an et demi, c’était long pour un entraîneur monégasque. Et puis, il y a la remontée de la 7e à la 3e place lors de ma première saison, la victoire contre les stars du PSG et le plus grand nombre de points pris lors des 50 premiers matches : ce sont des moments forts."