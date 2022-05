Philippe Clement : "Je suis content pour Bruges mais je suis aussi très fier de Mazzu, il fait un travail merveilleux avec l’Union"

Depuis le début de sa carrière d’entraîneur, l’ancien Diable Rouge (38 sélections) a su parfaitement mener sa barque. "On ne choisit pas quand on part, tout dépend de la situation. Je suis à chaque fois parti quand une meilleure option se présentait à moi. Monaco est un club qui a des ambitions. C’est une équipe avec de jeunes talents. De plus, les dirigeants me connaissaient vraiment bien".

Le contrat de Roberto Martinez à la tête des Diables expirant à la fin de la Coupe du Monde 2022, qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre, la question de son futur remplaçant alimente déjà les conversations. Parmi les pistes évoquées, celle de Philippe Clement. Mais ce dernier ne semble, pour le moment, pas intéressé par ce challenge. "Actuellement, je préfère entraîner un club. Je veux travailler chaque jour avec mes joueurs. Je suis encore un jeune entraîneur qui a beaucoup d’énergie. Après 10, 15, 20 années d’expérience, je pense qu’on a moins d’énergie et les entraîneurs se penchent plus vers une sélection nationale. C’est une possibilité pour plus tard. Mais je ne suis pas quelqu’un qui pense à l’avenir lointain".

Enfin, Philippe Clement a donné son avis sur le palpitant duel entre l’Union Saint-Gilloise et le FC Bruges, son club de cœur. "Ce dimanche, c’est le premier match que j’ai eu la chance de regarder du Club cette saison. J’étais content que ma famille ait gagné mais je suis aussi très fier de Felice Mazzu et de Karel Geraerts que je connais vraiment bien. Mazzu fait un travail merveilleux avec l’Union", a conclu l’entraîneur monégasque.