Philippe Clément et Alfred Schreuder, coaches les plus rentables d’Europe : Bruges génère de la bonne graine…

Des 5 grands championnats d’Europe, le fameux Big Five, l’ASM est donc le club le plus en forme : suivent Liverpool et le Bayern Munich (tous deux 16 points sur 18), le Real Madrid et Marseille (15/18) puis les deux clubs milanais (AC et Inter, 14/18). En un mois et demi, Philippe Clément a donc multiplié par… 39 (de 1,6 % à 62,5 %) ses chances de décrocher un ticket pour la Ligue aux grandes oreilles.