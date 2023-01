Philippe Claudel : l’écrivain n’est que le capteur de ce qu’il sent autour de lui

Vingt ans déjà que Philippe Claudel a été couronné par le Prix Renaudot pour Les âmes grises (Ed. Stock). Suivi quatre ans plus tard, en 2007, par le Prix Goncourt des lycéens pour Le rapport Brodeck (Ed. Stock). Même s’il écrit tous les jours depuis l’âge de six ans, Philippe Claudel a cependant attendu d’avoir 37 ans avant de publier son premier roman Meuse l’oubli :

Tant que la vie ne m’avait pas raboté, frotté, caressé, écorché, ce que j’écrivais demeurait artificiel. Avec l’âge, on joue, on perd, on aime, on voit mourir des proches, on voit de très belles choses mais aussi l’âme noire de l’humanité.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune Claudel s’est bien frotté à la vie. Le bac en poche, il découvre la musique punk. Il multiplie les petits boulots, devient représentant de parfums contrefaits, chante dans un groupe punk et boit beaucoup trop. Grâce à sa future femme, il retrouve les bancs de l’université et entame des études de littérature et de cinéma. Il devient prof de français au lycée puis en prison pendant douze ans.