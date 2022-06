Philippe Castiaux, l’homme qui murmurait à l’oreille des voitures

"La voiture du XXIe siècle est incontestablement plus sûre, plus fiable, plus confortable et plus écologique", confesse Philippe Castiaux. S’il souligne les énormes progrès du monde de l’automobile, ce passionné de mécanique n’imagine pas un instant réparer des voitures modernes. Selon lui, ce genre de voitures ont besoin d’informaticien plus que de mécaniciens.

"Les voitures d’aujourd’hui sont insipides, anonymes", déplore Philippe Castiaux. "Elles sont destinées à être recyclées alors que les ancêtres sont immortelles". Et puis, conclut-il : "De passionné à passionné, ce sont des voitures en plastique !"