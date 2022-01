Philippe Bormans (Union Saint-Gilloise) sur le Gril : "Le mercato ? Même pour 20 millions, personne ne part !"

La vision est presque surréaliste : son bureau étroit (avec vue directe sur le terrain du Stade Mariën) est logé dans un des containers provisoires qui servent de secrétariat au club-leader de la D1A. Au service Ticketing, on s’affaire pour gérer au mieux le retour du public (mais juste les abonnés…) à l’occasion de la venue d’Anderlecht dimanche. Le Directeur Sportif Chris O’Loughlin, qui partage le même local, interrompt brièvement l’interview : il a oublié sa mallette. Plus bas, on entend les rires de quelques joueurs qui quittent les vestiaires, après l’entraînement à J-2 du match.

" Ce stade, dans ce magnifique Parc Duden, c’est vraiment l’ADN de l’Union " commence Philippe Bormans, le jeune (34 ans) Directeur Général du club jaune et bleu. " Quoi qu’il arrive, le cœur de ce club restera ici : quand on aura notre nouveau stade, on fera jouer les jeunes ici ou même des matches amicaux de l’équipe première. On a investi ici : on a refait le terrain, on a installé le chauffage et on a rénové les tribunes. Et prochainement, on va installer l’éclairage LED et on va restaurer cette magnifique façade. Quand j’ai quitté Saint-Trond (NDLA : où Bormans occupa la même fonction durant 7 ans, sous la présidence de Roland Duchâtelet), j’en avais un peu marre du foot et je voulais changer de milieu. Mais j’ai écouté le projet des repreneurs de l’Union… et j’ai directement été séduit. Il y a une vraie volonté de construire petit à petit et de ne pas se prendre la tête, malgré les résultats actuels. On ne veut pas concurrencer Bruges ou Anderlecht en termes de budget : on veut rester un club sympa et familial… mais qui ennuie régulièrement les grands ! "