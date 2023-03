Philippe Bormans, Directeur Général de l’Union Saint-Giloise : "La Belgique s’était habituée à ce qu’on ne perde plus…"

Similaires dans leur philosophie populaire, les deux Unions épousent aussi un parcours sportif parallèle cette saison. L’Union Berlin continue à jouer le podium en Bundesliga mais reste sur cinq matches sans victoire… et trois matches sans marquer. Victorieuse dimanche d’Eupen, l’Union Saint-Gilloise sortait, elle, de trois défaites de rang (Standard, Westerlo, Antwerp) après… cinq mois sans revers. Alors, crise de croissance au Parc Duden ?

" Pas du tout, et on n’a rien changé à nos habitudes, à commencer par le staff sportif qui a gardé son cap et son discours " reprend Bormans. " Le public n’était plus habitué à nous voir perdre, mais c’est normal dans une longue saison de ne pas tout gagner. On regrette juste notre élimination en Coupe à l’Antwerp… mais tout se jouait aussi sur un match. En championnat, on reste en course… et cette fois, la division des points par deux nous sera favorable. (clin d’œil) En Europe, arriver en 8e de finale pour un novice est exceptionnel. Si le football belge atteint son plafond en Europe cette semaine ? (Il réfléchit) On a vu les difficultés de Bruges à Benfica mardi… Gand et Anderlecht sont en Conference League et vont faire leur possible… comme nous. Ce n’est plus la phase de poules, on joue en élimination directe, donc les places sont chères ! L’argent est important à ce niveau, mais il ne fait pas tout non plus. Donc on y croit ! "