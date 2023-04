Philippe Bormans, DG de l'Union Saint-Gilloise : "La Coupe d’Europe nous permet aussi d’apprendre comme dirigeants"

Reste à bien figurer sur le pitch : depuis l’élimination (notamment face à Bruges) en phase de groupe de la Ligue des Champions, le Bayer Leverkusen s’est métamorphosé sous la houlette de son coach espagnol (et ex-star de la Roja) Xavi Alonso.

" C’est une très grosse équipe, la troisième meilleure en Bundesliga (NDLA : derrière le Bayern et le Borussia Dortmund) sur la période Alonso, donc on va souffrir ! Mais on a aussi nos qualités : même en difficulté, on n’abandonne jamais, on court toujours et on ne lâche rien. On doit jouer notre match habituel, en ne changeant rien et en tablant sur nos forces. On croit toujours en nous, c’est notre atout n°1 : même en match amical, on veut tout gagner. Et nos 2.400 supporters qui ont fait le déplacement seront un précieux soutien ! Il faut savourer et ne pas oublier tout ce qu’on vit : il y a deux ans, on était en D1B ! "