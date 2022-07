Philippe Bormans, CEO de l’Union : "Trois clubs sont sur Nielsen, il y a 50% de chance qu’il parte"

Philippe Bormans a accordé une interview à nos confrères d’Het Laatste Nieuws. Le CEO de l’Union Saint-Gilloise est notamment revenu sur le cas Nielsen où plusieurs clubs ont marqué leur intérêt et sur la saga Anderlecht où il se dit très déçu par le club voisin.

La saison en Pro League reprend déjà ses droits ce week-end avec la Supercoupe de Belgique entre Bruges et la Gantoise. Cette nouvelle saison, c’est aussi la deuxième de suite pour l’Union Saint-Gilloise en D1A.

Après avoir épaté tout le monde l’année passée, le club bruxellois est à un tournant et se sait attendu. D’autant plus qu’il y a eu pas mal de mouvements en fin de saison avec notamment le départ de Felice Mazzu pour Anderlecht. Et pour le moment, aucun accord n’a encore été conclu entre les clubs comme le confirme Philippe Bormans à Het Laatste Nieuws.

"Non, cette affaire sera réglée au tribunal. Je suis quand même très déçu d’Anderlecht, qui se cache derrière son nouvel entraîneur. Comme vous le savez, les assistants de Felice l’ont accompagné. Ils sont venus à mon bureau et après une demi-heure nous étions déjà sortis. Cela s’est avéré différent avec Felice. On lui a permis ce pas, mais on n’a pas réussi à s’en sortir avec Anderlecht. Cependant, nous avions droit à une somme."

Mazzu parti, c’est donc Karel Geraerts qui officiera en tant que T1, un bon choix pour le CEO de l’Union.