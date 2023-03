Philippe Bormans, CEO de l'Union, sur le match retour d'Europa League : "Le stade d'Anderlecht était la seule possibilité"

L'Union Saint-Gilloise accueille l'Union Berlin... au Lotto Park ce jeudi soir, pour le compte des huitièmes de finale retour de l'Europa League. Philippe Bosmans, le CEO des Saint-Gillois, regrette que son équipe doive s'exporter à Anderlecht. Mais il rassure les supporters et souligne que c'était la seule solution à disposition du club.

Accrochés à l'aller après un match à rebondissements (3-3), les hommes de Karel Geraerts retrouvent l'Union Berlin ce jeudi, avec une place en quart de finale à la clé. Les Saint-Gillois devraient pouvoir compter sur leur public, malgré le fait que la rencontre n'aura pas lieu au Stade Marien, non conforme aux exigences européennes. Philippe Bormans, le CEO unioniste, regrette la situation. "C’est dommage qu’on ne puisse pas jouer ce match dans notre propre stade, et qu'on doive demander à gauche à droite pour aller jouer nos matches ailleurs. Mais on est contents que Louvain et maintenant Anderlecht nous aient aidés."