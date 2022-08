Philippe Bormans, CEO de l’Union : "L’objectif est de jouer l’Europa League à Louvain"

Un résultat qui s’est joué sur des détails… en défaveur de l’Union : "Le match aller s’était aussi joué sur des détails. Là c’est nous qui avions montré ce dont on est capable. Ce soir, on a vu une équipe qui a un budget qui est largement supérieur au nôtre. Cela s’est vu. Jusqu’au dernier moment, on s’est battus. On était proches."

Clap désormais sur l’Europa League, le nouvel objectif des Bruxellois : "Ça va aller vite. On a quelques matches en championnat et dans quelques semaines, on commencera déjà en Europa League qui est une compétition assez dure. On aura des matches du même niveau que celui-ci. On va essayer de montrer en Europe qui on est. Si on jouera à Louvain ? On ne sait pas encore, on est en train de voir mais oui, l’objectif est de jouer à Louvain, oui" explique Bormans.

Avec quel noyau ? "On veut encore rajouter au moins un joueur au groupe et puis on verra en fonction des joueurs qui partent" conclut Bormans.