Philippe Bormans, CEO de l'Union, élargit le débat sur la taxation des cartons rouges : "faut-il tous les punir deux fois ?"

L'initiative du SPF Finances n'est pas isolée. C'est l'ensemble du statut fiscal du foot belge qui est sous la loupe des autorités ces dernières années. Philippe Bormans rappelle que le milieu est aujourd'hui fortement encadré. "Je pense qu’on est le secteur le plus contrôlé en Belgique et je n’ai pas de problème avec ça. En tant que direction, on doit être un exemple. On tombe sous une règlementation qui est très stricte, très sévère. Chaque année, on doit communiquer sur les montants qui sont payés vers des agents, des joueurs,..."

L'opération Mains Propres, qui avait fait vaciller le football belge à l'automne 2018, a été un tournant. "Beaucoup de choses ont changé. On a fait des grands pas vers plus de transparence depuis 2,3,4 années. On tombe aussi sous la réglementation anti-blanchiment (depuis juillet 2021, ndlr). Lorin Parys, le nouveau CEO de la Pro League, a déjà fait beaucoup."

Des progrès qui souffrent selon le CEO de l'Union d'un net manque de communication. "C'est peut-être le moment d'expliquer comment on fonctionne au grand public. Il y a peut-être encore une certaine image des clubs de foot comme méfiants. Nous les clubs, on peut encore mieux communiquer sur tout ce qu'on fait déjà." Et ainsi renforcer encore la transparence du football belge.