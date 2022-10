Philippe Bormans après la 1re place de l’Union en Europa League : "Il y a encore de la marge, on n’a pas encore vu la vraie Union"

Philippe Bormans, le CEO de l’Union est un homme heureux avec la qualification de son club pour les 1/8e de finale de l’Europa League. Avec la victoire 0-2 face à Malmo, l’Union Saint-Gilloise termine même première de son groupe alors qu’il reste un match à jouer.

Dans le 4e chapeau avant le tirage au sort de l’Europa League, l’Union Saint-Gilloise est assurée de terminer première de son groupe alors qu’il reste une rencontre à disputer. Après avoir impressionné en Belgique, l’Europe connaît maintenant le club bruxellois.

"Le parcours que l’on a fait jusqu’à présent est magnifique. Cette équipe montre à chaque match, en Europe et en championnat, qu’elle est forte et puissante et qu’à chaque match, elle se bat pour chaque centimètre. On est qualifié après seulement cinq journées et comme premier en plus", commence par expliquer Philippe Bormans au micro d’Erik Libois.

Avec une première saison de haut vol en Pro League, l’Union était attendue pour la suite. D’autant plus que la seconde saison est toujours la plus compliquée. Mais encore une fois, l’élève a réussi brillamment son examen.

"On savait que la 2e saison, c’est toujours le plus dur et en plus pour nous il y a l’Europe qu’on n’a pas l’habitude de jouer. On veut encore progresser même si en championnat, on doit être content d’autant plus qu’on joue tous les trois jours. Je salue le coach pour sa manière dont il gère le groupe. Il donne une chance à plein de joueurs et je suis content pour Karel Geraerts et son staff."