Philippe Bas face aux représailles d’Aurore Delplace dans “La vengeance sans visage”

Philippe Bas et Aurore Delpace sont les stars de "La vengeance sans visage", téléfilm franco-belge à base de trahisons, braquages et parachutes. C’est un thriller haletant à l’intrigue aussi intense que les décors naturels où il a été tourné.

On ne peut pas dire que la fin de la série “Profilage” sonne le glas de la carrière de Philippe Bas, bien au contraire. L’acteur de “Mortelles Calanques” assure avec régularité les apparitions dans divers téléfilms, à l’instar de l’inédit “La vengeance sans visage”. Il y incarne Luc Ferraz, un officier de la BRI qui cherche à arrêter un gang spécialisé dans les braquages à haut risque. Il croisera sur son chemin Marie. Interprétée par la chanteuse et actrice Aurore Delplace, celle-ci a été manipulée par le leader de la bande criminelle et laissée pour morte après le sabotage de son parachute. Handicapée par sa chute, Marie ne compte pas rester inactive face aux responsables de son accident et prépare sa vengeance…